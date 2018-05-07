نعماني: “نتمنى تشريف الجزائر وإقناع الناخب الوطني”

كشف مدافع المنتخب الوطني المحلي، محمد نعماني، أنّ التشكيلة الوطنية تسعى لتشريف الجزائر في ودية السعودية، وإقناع الناخب الوطني رابح ماجر.

وصرح محمد نعماني، لتلفزيون “النهار”: “نتمنى تشريف الجزائر في هذه المباراة الودية، وإقناع الناخب الوطني بإمكانياتنا، ونكون عند حسن ضن الجماهير”.

وأضاف: “المنتخب السعودي غني عن التعريف، فهو منتخب مونديالي، نطمح من خلال مواجهته لتأكيد أحقيتنا للتواجد في المنتخب الوطني”.

وبخصوص الأجواء التي تسود المجموعة، وجاهزية لاعبي المنتخب الوطني الجزائري، لهذه المباراة، كشف مدافع شباب بلوزداد.

“الأجواء جيدة، وأتمنى أنّ يكون كل اللاعبون في أحسن أحوالهم، خاصة الذين شاركوا رفقة أنديتهم في المنافسة الإفريقية”.