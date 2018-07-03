“نعم قتلت زوجتي الحامل خنقا خلال السحور بسبب العشق المجنون”!

قاتل زوجته في “الأربعاء” يعترف أمام قاضي التحقيق:

عشيقة الجاني حضرت للمحكمة كشاهدة واعترفت بعلاقتها به

باشرت الجهات القضائية، مؤخرا، في محكمة “الأربعاء” في إجراءات التحقيق مع الكهل الذي قتل زوجته خنقا في مدينة “الأربعاء” بعد السحور، وذلك بعد أن مكثت فترة عند الشرطة، كون أن الشرطة وجدت نوعا من الصعوبات للتحقيق الأولي معه، إذ أنه كان قليل الحديث إلى غاية أن تم الاستعانة بطبيب نفسي ومتخصص في الأمراض العصبية والعقلية من أجل الكشف عليه ومساعدتهم في التحقيق معه.

وبعد مكوثه فترة معتبرة بمقر الأمن تم تحويله للمحكمة، حيث وفي بادئ الأمر كان قليل الكلام، وفي الاستماع الثاني له، سرد بعض الوقائع وعبّر عن اعترافه وندمه على ما اقترف في حق رفيقة دربه وأم أطفاله الأربعة، وقال إن الدوافع التي أدت إلى ارتكابه لجريمة القتل هو “العشق المجنون” الذي كان يكنه لإحدى الفتيات التي كان على علاقة غرامية معها، غير أن زوجته رفضت هذه العلاقة، وهذا ما جعله يقرر التخلص منها، خاصة وأنها مرضت مؤخرا في حلقها وصارت تجد صعوبة في النطق والكلام، وأثناء التحقيق تم استدعاء عشيقته، التي حضرت للمحكمة كشاهدة واعترفت بعلاقتها بالجاني.

الجدير بالذكر أن جريمة القتل وقعت في شهر رمضان أثناء فترة السحور، عندما كانت عقارب الساعة تشير إلى الثالثة صباحا، أين وقعت ملاسنات بين الزوجين، قام بعدها الزوج وهو في حالة هستيرية بخنق زوجته بواسطة سلك كهربائي أدى إلى وفاتها بعد لحظات نظرا لحالتها الصحية غير المتزنة، كونها حامل بتوأم في الشهر الثامن، وبعد الجريمة بساعتين، توجه الزوج الجاني نحو مقر أمن دائرة “الأربعاء” لتسليم نفسه.