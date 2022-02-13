نعم للإذاعة نعم للثقة.. الإذاعة الجزائرية تحيي يومها العالمي

تحيي الإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، يومها العالمي الموافق لـ13 من فيفري من كل سنة، تحت شعار “نعم للإذاعة نعم للثقة “.

ويأتي هذا الإحتفال، وسط إجماع جماهيري وأكاديمي على الثقة المطلقة في الإذاعة الوطنية الجزائرية.

أين أكد مجموعة من المواطنين للإذاعة، على الثقة والمصداقية التي تتميز بها الإذاعة الجزائرية. ومحافظتها على مكانتها الراقية في المشهد الإعلامي الجزائري والعربي.

وفي تصريح له بالمناسبة، أكد المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي ،ان شعار اليوم العالمي للإذاعة هذه السنة “نعم للإذاعة نعم للثقة “. يمثل قلب المهنة التي نمارسها. فالثقة تعني المصداقية واحترام أخلاقيات المهنة وقواعدها. وكذا التحري عن صدق الأخبار قبل تقديمها للمستمعين.

وأشار محمد بغالي إلى أن الإذاعة الجزائرية تقدم أزيد من 800 ساعة بث يوميا عبر محطاتها وقنواتها المختلفة. بشتى البرامج الثقافية والسياسية و الاقتصادية والترفيهية و الاخبارية. بكل جدية ومصداقية لكل المستمعين الجزائريين. الذين يجمعون بدورهم على أن الاذاعة الجزائرية هي من بين وسائل الاعلام الاكثر مصداقية في الجزائر

وكشف بغالي، إن الاذاعة الجزائرية تعتزم انطلاقا من الشهر الفضيل تجديد شبكاتها البرامجية. وفق استراتيجية تعتمد على فكرة تشبيب الاذاعة الجزائرية حتى تتلاءم مع متطلبات مستمعيها الذين ينتمي جلهم إلى فئة الشباب.

كما أكد بغالي، توجيه تعليماته لكل عمال ومهنيي الإذاعة الجزائرية لتقديم خدمة نوعية و مميزة للمستمع الجزائري داخل الوطن وخارجه. عبر التقنيات الحديثة التي اعتمدتها الاذاعة الجزائرية مؤخرا. على غرار المنصة الرقمية و التطبيق الالكتروني عبر الهواتف الذكية.

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