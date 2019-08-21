نعوش رومانية تتحول إلى سلات مهملات في سكيكدة

صور صادمة لنعوش رومانية في سكيكدة، وكأنها سلة مهملات هذا بالإضافة إلى تماثيل أخرى من العهد الروماني، ملطخة ومهملة، في صورة تبكي الصخور.

تحضى سكيكدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، بمعالم أثرية مفتوحة على الطبيعة.

يضم المتحف حاليا مجموعة لا بأس بها من القطع الأثرية، تعود لمختلف الحقبات التاريخية لفترة ما قبل التاريخ، والتي تعود لفترة الاحتلال الفرنسي “1830- 1962″.

ومن بين أبرز التحف الموجودة، تمثال ضخم لـ”أنطونين لوبيو” وتابوت جنائزي يبلغ طوله 2.15 م.

بالإضافة إلى مجموعة تماثيل تصفية، وأجزاء تماثيل، وعدة رؤوس وقواعد أعمدة ومجموعة تيجان كورنثية وأيونية.

كما يضم المتحف، مجموعة هائلة من المسكوكات القديمة، ورؤوس سهام ونصال.

وعدة شواهد قبور، ومجموعة هائلة من جرار الفخار والقطع الفخارية المكسرة.

آثار قديمة في سكيكدة، عمرها قرون وقرون من العهد الروماني، حالتها مزرية، توجه اليوم نداء استغاثة لمن ينقذها من الوضعية الصعبة التي تتواجد فيها.