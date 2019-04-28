نعيجي: ” أتمنى أن أحطم رقم 20 هدف في موسم واحد”

أعرب مهاجم نادي بارادو زكرياء نعيجي عن سعادته البيرة بعد الفوز الذي حققه فريقه يوم أمس السبت أمام نادي نصر حسين داي في إطار تسوية رزنامة الجولة الـ24 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وتمكن فريق بارادو من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن المتصدر إتحاد العاصمة، قبل 4 جولات عن إسدال ستار مجريات البطولة المحترفة.

وقال: ” أتمنى أن أقدم الآداء في المباريات المتبقية، بنفس المستوى الذي ظهرت به في المباريات السابقة، خاصة أننا نلعب من أجل تحقيق هدف التتويج بلقب البطولة، ولم لا تسجيل أهداف أخرى، وأكون هداف البطولة، وتحطيم رقم 20 هدف في موسم واحد”.

ويملك مهاجم المنتخب الوطني زكرياء نعيجي في رصيد 19 هدف لحد الآن بعد مشاركته في 25 مباراة كأساسي.