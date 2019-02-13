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نعيجي: “أتمنى الإحتراف في فرنسا أو بلجيكا”

الرياضة
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نعيجي: “أتمنى الإحتراف في فرنسا أو بلجيكا”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف زكرياء نعيجي، مهاجم نادي بارادو، عن رغبته في خوض تجربة احترافية في أوروبا، على غرار زملائه السابقين في الفريق.

وصرح نعيجي، في حوار لحصة “c’est vous l’expert”: “أريد الإحتراف في أوروبا، لكسب خبرة أكبر، وتحقيق أهداف جديدة”.

وأضاف: “أريد السير على طريق العديد من زملائي السابقين، الذين ينشطون حاليا في مختلف البطولات الأوروبية”.

وتابع: “الإصابة حرمتني من الإنتقال إلى أوروبا، في السنوات الماضية، وشخصيا أفضل الإحتراف في فرنسا أو بلجيكا”.

وأردف زكرياء نعيجي (24 عاما): “سأنتظر نهاية الموسم الجاري، وسأدرس جميع العروض، لإختيار الفريق الأنسب لي”.


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