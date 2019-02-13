“نعيجي” :”أقوم بعملي والباقي على بلماضي”

أكد هداف الدوري الجزائري، “زكرياء نعيجي”، بأنه يأمل الحصول على فُرصة مع المنتخب الوطني قريبا، نظرا لتألقه اللافت هذا الموسم.

وصرّح قائلا لـ”تلفزيون النهار” :”أنا أقوم بعملي على أرضية الميدان، وأعمل على تسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف، بجميع المُباريات”.

وأضاف :”القرار الأخير يبقى بيد الناخب الوطني، جمال بلماضي، ومهمتي تقتصر على العمل وتطوير مُستواي بإستمرار لا أكثر ولا أقل”.

وختم :”جميع اللاعبين سواء المحليين أو المُغتربين، ينتظرون دائما الإستدعاء، وأنا لا أشذ عن هذه القاعدة، وأنتظر الحصول على فُرصتي”.