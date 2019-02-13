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“نعيجي” :”أقوم بعملي والباقي على بلماضي”

الرياضة
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“نعيجي” :”أقوم بعملي والباقي على بلماضي”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد هداف الدوري الجزائري، “زكرياء نعيجي”، بأنه يأمل الحصول على فُرصة مع المنتخب الوطني قريبا، نظرا لتألقه اللافت هذا الموسم.

وصرّح قائلا لـ”تلفزيون النهار” :”أنا أقوم بعملي على أرضية الميدان، وأعمل على تسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف، بجميع المُباريات”.

وأضاف :”القرار الأخير يبقى بيد الناخب الوطني، جمال بلماضي، ومهمتي تقتصر على العمل وتطوير مُستواي بإستمرار لا أكثر ولا أقل”.

وختم :”جميع اللاعبين سواء المحليين أو المُغتربين، ينتظرون دائما الإستدعاء، وأنا لا أشذ عن هذه القاعدة، وأنتظر الحصول على فُرصتي”.


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