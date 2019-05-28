نعيجي: ” أنتظر إستدعاء بلماضي وجاهز لتمثيل الخضر في الكان”

الرياضة
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نعيجي: ” أنتظر إستدعاء بلماضي وجاهز لتمثيل الخضر في الكان”
بقلم النهار أونلاين

أبدى هداف البطولة الوطنية للموسم الكروي 2018-2019 زكرياء نعيجي عن جاهزيته لتمثيل المنتخب الوطني خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وتحدث هداف فريق بارادو في تصريح لقناة النهار بعد تتويجه بلقب هداف البطولة هذا الموسم قائلا:

“تتويجي بلقب هداف البطولة جاء بفضل الله تعالى، ومجهودات زملائي الذين ساندوني كثيرا، وإن شاء الله أكون في القائمة المعنية بنهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة”

واضاف: ” الناخب الوطني هو من يقرر التشكيلة المعنية بالمشاركة في الكان، وأنا جاهز من أجل تمثيل المنتخب الوطني في الكان المقبلة”.


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