نعيجي: “باشرنا الأمور الجادة ونتمنى أن نكون في المستوى”

تحدث لاعب مولودية الجزائر، زكرياء نعيجي، عن سير التربص الذي يخوضه حاليا مع المنتخب الوطني للمحليين، بمدينة عنابة.

وأكد نعيجي، في تصريح له، بأن التحضيرات تسير في أحسن الظروف، أين قال: “باشرنا الأمور الجادة، في تحضيراتنا مع المدربين”.

كما أبدى نجم مولودية الجزائر، عزمه، رفقة بقية زملائه، على تقديم أفضل ما لديهم في هذا التربص، مؤكدا: “نتمنى أن نكون في المستوى، وأن نقدم ما علينا”.

يذكر أن التربص الحالي الذي يجريه تعداد المنتخب الوطني للمحليين، بعنابة، تحت اشراف المدرب مجيد بوقرة، سيدوم إلى غاية 24 مارس الجاري.