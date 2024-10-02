نعيجي: “حصدنا ثلاث نقاط ثمينة ونتمنى المواصلة على هذا النسق”

أبدى نجم مولودية الجزائر زكرياء نعيجي، سعادته الكبيرة لفوزهم الأخير أمام شبيبة القبائل، مرجعا الفضل قي ذلك لدعم أنصار العميد.

وصرح نعيجي، للصفحة الرسمية للمولودية: “نحن جد سعداء بتحقيقنا ثلاث نقاط ثمينة تسمح لنا بالتقدم أكثر في مشوارنا”.

كما أضاف: “أشكر كل أنصار المولودية على دعمهم لنا في مواجهة شبيبة القبائل ونتمنى مواصلة اسعادهم في قادم المباريات”.

وتابع زكرياء نعيجي: “أتمنى أن نبقى على هذا النسق متحدين معا في المباريات المقبلة التي تنتظرنا”.