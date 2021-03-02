نعيجي سعيد بانضمامه لإتحاد العاصمة ويقدم وعده لـ “أولاد البهجة” !

أبدى “زكرياء نعيجي” عن سعادته بانضمامه لنادي إتحاد العاصمة، مؤكدا أنه سيفعل كل شيء من أجل مساعدة الفريق.

وقال “نعيجي” في تصريح للموقع الرسمي للفريق: “أولا أشكر إدارة إتحاد العاصمة على ثقتها وانضممت للفريق”.

وأضاف: “ان شاء الله سأقدم كل ما لدي في النصف الثاني من الموسم”.

وتابع: “خضت تجربة في الخارج لكن عدت إلى الجزائر ومن بوابة إتحاد العاصمة سأسعى للعودة للتألق من جديد”.

وأردف: “مررت بصعوبات كبيرة ولم العب كثيرا، وأنا أحب تسجيل الأهداف وأريد أن أرفع التحدي”.

في حين ختم كلامه: “جماهير إتحاد العاصمة كان تريد انضمامي للفريق منذ أن كنت لاعبا لبارادو، واليوم أنا هنا وان شاء الله نزهيهم بتسجيل الأهداف”.