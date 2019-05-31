نعيجي: “لست متحسرا لعدم تلقي دعوة من بلماضي”

أكد مهاجم بارادو، زكريا نعيجي، عدم تأثره، لعدم إستدعائه من الناخب الوطني جمال بلماضي، للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا 2019.

وصرّح زكرياء نعيجي، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “لست متحسرا لعدم تلقي دعوة الناخب الوطني جمال بلماضي، وتبقى هذه خياراته”.

وأضاف هداف البطولة الوطنية: “تلقيت الخبر بشكل عادي جدا، لم أتأثر لعدم تلقي هذه الدعوة، الآن علي مواصلة العمل أكثر”.

يذكر أن زكرياء نعيجي الذي تم تتويجه هذا الموسم هداف البطولة الوطنية بـ20 هدفا، لم يتواجد في قائمة الـ23، التي كشف عنها جمال بلماضي، والخاصة بكان 2019.