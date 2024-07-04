نعيجي :”نسعى لإسعاد جمهورنا الذي وقف بجانبنا طيلة الموسم “

أكد مهاجم مولودية الجزائر زكرياء نعيجي استعداده لقيادة رفقائه للفوز بنهائي الكأس على حساب شباب بلوزداد الجمعة.

وقال زكرياء نعيجي خلال نزوله ضيفا على قناة “الفاف” على اليوتوب “أتمنى أن يحضر بقوة جمهور مولودية الجزائر، و أطلب منهم مواصلة تشجيعنا للفوز بالنهائي أمام شباب بلوزداد، أشكرهم كثيرا على مساندتنا طيلة الموسم”.

كما اضاف نعيجي “اجتزنا على مباريات صعبة خاصة امام شباب الزاوية ومولودية وهران، و لهذا سنعمل ما في وسعنا من اجل التأكيد في مباراة النهائي”.

وختم مهاجم مولودية الجزائر “حتى في الأحياء سنلعب تحت الضغط، لهذا لدينا الخبرة الكافية في التعامل مع مثل هذا المباريات”.

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