نعيجي: “نسعى لحصد اللقب وتكرار سيناريو الموسم الماضي”

أبدى مهاجم مولودية الجزائر زكرياء نعيجي سعادته الكبيرة بقيادته الفريق لتحقيق فوز جديد في منافسة الرابطة المحترفة.

وقال زكرياء نعيجي في تصريح للتلفزيون العمومي عقب المباراة: “يجب أن نحافظ على اللقب الذي فزنا به الموسم الماضي. اليوم كانت لدينا لمستنا التي تحدث عنها الجميع الموسم الماضي. وما زاد من جمالها هو وجود عدد من اللاعبين الجيدين في الوسط مثل بوراس، حيث أضافوا لمسة جميلة أخرى”.

وأضاف نعيجي: “نهدي الفوز إلى أنصار مولودية الجزائر الذين كانوا حاضرين بقوة في ملعب نيلسون مانديلا”.

وستكون الفرصة مواتية للهداف نعيجي من أجل رفع حصيلته التهديفية خلال المباراة القادمة التي ستجمع المولولدية بالمستضيف اتحاد خنشلة بملعب “عمار حمام”.

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