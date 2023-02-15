نعيجي هداف للمرة الثانية على التوالي مع لافال
بقلم فيصل زيان بوزيان
تألق المهاجم الجزائري زكريا نعيجي، أمس الثلاثاء، في مواجهة فريقه لافال ضد أنسي برسم الجولة 23 من الدوري الفرنسي “ليغ 2”.
وسجل خريج مدرسة بارادو نعيجي، هدف فريقه الوحيد في اللقاء في الدقيقة السابعة، بطريقة رائعة بعد مراوغته للحارس.
ورفع المهاجم زكريا نعيجي، رصيده هذا الموسم 6 أهداف، بعد أن سجل للمرة الثانية على التوالي، في الجولة السابقة ضد فالونسيان.
كما قدم مهاجم الخضر نعيجي، تمريرة حاسمة واحدة من أصل 21 مباراة خاضها هذا الموسم.
2⃣ème but en 2⃣ matchs pour notre attaquant 𝗭𝗮𝗸𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗡𝗮𝗶𝗱𝗷𝗶 ! ✅🤚🫶🥰 pic.twitter.com/lhMkqryowC
— Stade Lavallois (@stadelavallois) February 14, 2023
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