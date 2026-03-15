نعيجي وحشود يقودان التشكيلة المثالية للجولة 23 من الرابطة المحترفة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، الأحد، عن التشكيلة المثالية الخاصة بالجولة الـ23 من منافسة الرابطة المحترفة. ضمت عددا من اللاعبين الذين تألقوا مع أنديتهم في هذه الجولة.

وضمت التشكيلة المثالية حارس مرمى مولودية الجزائر، عبد اللطيف رمضان، الذي قدم مردودا مميزا وحافظ على نظافة شباكه. فيما تشكل خط الدفاع من الرباعي حمزة موالي وعبد القادر منزلة (مولودية الجزائر)، أيمن شعراوي وعبد الرحمان حشود (نجم بن عكنون).

وفي خط الوسط، اختير كل من إبراهيم فرحي (أولمبي الشلف)، رضا بومشرة (اتحاد خنشلة)، ومحمد بن خماسة (مولودية الجزائر). نظير المستوى الجيد الذي أظهروه وقدرتهم على التحكم في نسق اللعب وصناعة الفرص.

أما في الهجوم، فضمت التشكيلة الثلاثي زكرياء نعيجي (مولودية الجزائر)، إيسانغ ماتوتي (اتحاد خنشلة)، وأسامة بن طالب (شبيبة الساورة)، بعد تألقهم اللافت ومساهمتهم المباشرة في نتائج فرقهم خلال الجولة الـ23 من البطولة الوطنية.