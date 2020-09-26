نعيجي يتجه لخوض تجربة جديدة في الدوري التونسي

يقترب الدولي الجزائري زكرياء نعيجي، من خوض مغامرة جديد في الدوري التونسي بعد انتهاء فترة إعارته لنادي جيل فيسانتي.

وكشفت وسائل إعلام تونسية، أن نعيجي، يتجه للإنضمام إلى النادي الإفريقي التونسي، بعد ابداء مسؤولي هذا الأخير اهتمامهم بخدماته.

وأضافت ذات المصادر، أن إدارة الإفريقي، توصلت لإتفاق مع نظيرتها من بارادو، لاستعارة خدمات نعيجي، لمدة موسم واحد، مع إمكانية شراء عقده.

يذكر أن زكيراء نعيجي (25 عاما)، وبعد نهاية فترة إعارته لنادي جيل فيسانتي البرتغالي، أبدى عدم رغبته في العودة للبطولة الجزائرية، مفضلا خوض تجربة احترافية جديدة.