نعيجي يتعاقد مع لافال الفرنسي

أعلن فريق لافال الفرنسي الصاعد الجديد لدوري الدرجة الثانية الفرنسية، عن التعاقد مع المهاجم الجزائري زكرياء نعيجي.

ولعب نعيجي الموسم الفارط لفريق بو الفرنسي على سبيل الاعارة من نادي بارادو.

وقالت إدارة بارادو، إنّ اللاعب وقّع موسما فقط. وفي حالة ضمان النادي البقاء في القسم الثاني، فإن نعيجي سيواصل لموسمين.

كما فضّلت إدارة “الباك” إعادة اللاعب لفريق لافال الذي دافع على ألوانه سابقا بعدما اتفقت على كل التفاصيل.

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