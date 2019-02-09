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نعيجي يحطم كل الأرقام بوصوله لـ16 هدفا في 1797 دقيقة !

الرياضة
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نعيجي يحطم كل الأرقام بوصوله لـ16 هدفا في 1797 دقيقة !
بقلم يونس رزيق

حطّم لاعب نادي بارادو زكريا نعيجي كل الأرقام القياسية خلال الموسم الكروي الحالي، بعد وصوله إلى هدفه الـ16 في 1797 دقيقة.

وتمكن نعيجي من تسجيل 4 ثنائيات خلال 20 مواجهة لعبها حتى الآن، وذلك أمام كل من أولمبي المدية، مولودية وهران (ذهابا وإيابا)، وشبيبة القبائل.

وبإعادة النظر على سجل اللاعب نعيجي التهديفي هذا الموسم، نجد أن كل أهدافه الـ16 خالية من ركلات الجزاء، كما أنه أعطى السبق لفريق بارادو في 9 مناسبات.

وينتظر أن يتحصل اللاعب نعيجي على فرصة من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي للتواجد مع المنتخب الأول خلال ودية تونس المقبلة.


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