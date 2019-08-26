نعيجي يسجل أول ظهور له كأساسي في الدوري البرتغالي

الرياضة
  • -
  • 0
نعيجي يسجل أول ظهور له كأساسي في الدوري البرتغالي
بقلم كريم.تيغرمت

شارك المهاجم الجزائري، زكرياء نعيجي، في المباراة التي تعادل فيها ناديه جيل فيسنتي، بـ1-1، أمام سبورتينغ براغا، لحساب الدوري البرتغالي.

وكانت هذه المباراة، مناسبة، ليسجل زكرياء نعيجي، أول ظهور له كأساسي في الدوري البرتغالي، رفقة ناديه جيل فسنتي.

وشارك خريج مدرسة بارادو، في الشوط الأول من المباراة كاملا، أين حاول مساعدة فريقه على العودة في النتيجة التي كانت لصالح المنافس بـ1-0، لكن دون جدوى.

وواصل هداف البطولة الوطنية للموسم المنصرم، محاولاته في الشوط الثاني، قبل أن يقرر مدربه تويضه بزميله ليما، مسجل هدف التعادل لجيل فيسنتي.

يذكر أن زكرياء نعيجي، انضم لنادي جيل فسنتي البرتغالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، على شكل إعارة لموسم واحد، قادما إليه من نادي بارادو.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=692882

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com