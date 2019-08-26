نعيجي يسجل أول ظهور له كأساسي في الدوري البرتغالي

شارك المهاجم الجزائري، زكرياء نعيجي، في المباراة التي تعادل فيها ناديه جيل فيسنتي، بـ1-1، أمام سبورتينغ براغا، لحساب الدوري البرتغالي.

وكانت هذه المباراة، مناسبة، ليسجل زكرياء نعيجي، أول ظهور له كأساسي في الدوري البرتغالي، رفقة ناديه جيل فسنتي.

وشارك خريج مدرسة بارادو، في الشوط الأول من المباراة كاملا، أين حاول مساعدة فريقه على العودة في النتيجة التي كانت لصالح المنافس بـ1-0، لكن دون جدوى.

وواصل هداف البطولة الوطنية للموسم المنصرم، محاولاته في الشوط الثاني، قبل أن يقرر مدربه تويضه بزميله ليما، مسجل هدف التعادل لجيل فيسنتي.

يذكر أن زكرياء نعيجي، انضم لنادي جيل فسنتي البرتغالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، على شكل إعارة لموسم واحد، قادما إليه من نادي بارادو.