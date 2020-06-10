نعيجي يعود للمنافسة رفقة فيسنتي ويسقط بثلاثية أمام فاماليكاو

عاد المهاجم الجزائري زكرياء نعيجي، أمس الثلاثاء، لأجواء المنافسة، رفقة ناديه جيل فيسنتي، باستضافتهم نادي فاماليكاو لحساب الدوري البرتغالي.

وشارك زكرياء نعيجي، بديلا في هذه المواجهة التي تدخل ضمن الجولة الـ26 من الدوري البرتغالي الممتاز، أين كانت النتيجة لصالح الضيوف بـ2-1.

ولم يحصل خريج مدرسة بارادو، على الوقت الكافي لقلب المعطيات لصالح فريقه، في هذه المباراة، حيث دخل بديلا في الدقيقة الـ88.

وانتهت هذه المواجهة بخسارة جديدة لرفقاء نعيجي، بـ3-1، وهي الهزيمة الثانية لنادي فيسنتي، منذ استئناف المنافسة في الدور ي البرتغالي.

يذكر أن زكرياء نعيجي، غاب لعدة أشهر عن المنافسة، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة نادي براغا.