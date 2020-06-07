نعيجي يعود من الإصابة وجاهز لمواجهة فاماليكاو

أبدى المهاجم الجزائري زكرياء نعيجي، جاهزيته لإستئناف المنافسة رفقة ناديه جيل فيسنتي البرتغالي، بمناسبة المباراة التي ستجمعهم بفريق فاماليكاو.

وكشفت صحيفة “أبولا”، أن نعيجي، تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها، بعد اتمامه فترة العلاج وإعادة التأهيل، وأصبح جاهزا لاستئناف المنافسة رفقة فسنتي.

وسيكون اللاعب السابق لنادي بارادو، متاحا لمدربه فيتور أوليفيرا، خلال المواجهة التي ستجمعهم الإثنين المقبل بنادي فاماليكاو، لحساب الدوري البرتغالي.

وتأتي عودة نعيجي، بعد غيابه عن المواجهة الأولى لناديه بعد استئناف المنافسة، والتي جمعتهم بنادي بورتمونينسي، لعدم جاهزيته.

يذكر أن زكرياء نعيجي، انتقل الصيف الماضي من ناديه بارادو، إلى جيل فيسنتي البرتغالي، على شكل إعارة لموسم واحد مع إمكانية شراء عقده.