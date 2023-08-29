نعيجي يقترب من الانضمام إلى مولودية الجزائر

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن اقتراب المهاجم الدولي الجزائري زكريا نعيجي، من العودة للبطولة الوطنية من بوابة مولودية الجزائر.

وحسب ما ورد في تقرير لموقع “France Bleu Mayenne“، فإن المهاجم نعيجي غادر فريقه لافال وسينضم في الساعات القليلة القادمة لصفوف مولودية الجزائر.

يجدر الإشارة، ستكون المحطة الجديدة للمهاجم نعيجي الثالثة في البطولة المحلية، بعد أن سبق وأن لعب لأتلتيك بارادو، واتحاد العاصمة، والسابعة في مسيرته الاحترافية بعد تمثيل أندية الإفريقي التونسي، وأفسي باو ولافال الفرنسيان وجيل فيسنتي البرتغالي.