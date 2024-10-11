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الرياضة

نعيجي يقود مولودية الجزائر للفوز أمام الحمراوة

بقلم عزيز طالبي
نعيجي يقود مولودية الجزائر للفوز أمام الحمراوة
مولودية الجزائر
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تمكن فريق مولودية الجزائر من تحقيق فوز مهم أمام الضيف مولودية وهران بهدف نظيف من إمضاء المهاجم نعيجي في الدقيقة 65 من المباراة.

وعرف فريق مولودية الجزائر كيف يرد الاعتبار لنفسه. بعد التعادل أمام شباب قسنطينة في الجولة الماضية.

وبعد الفوز الكبير المحقق من طرف المدرب باتريس بوميل ولاعبيه. تمكن الفريق من حصد ثماني نقاط ليحتل وصافة ترتيب الرابطة المحترفة بعد الرائد أولمبي أقبو صاحب الـ9 نقاط.

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