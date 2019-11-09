نعيجي يمنح تمريرة حاسمة ويساهم في فوز فيسانتي

ساهم الدولي الجزائري زكرياء نعيجي، في عودة فريقه جيل فيسانتي، بفوز ثمين، أمام ديبورتيفو أفيس، لحساب الدوري البرتغالي.

وشارك زكرياء نعيجي، أساسيا في هذه المواجهة، التي تدخل ضمن الجولة الـ11 من الدوري البرتغالي، والتي فاز بها ناديه جيل فيسانتي بنتيجة 2-1.

وساهم خريج مدرسة بارادو، في فوز فريقه بهذه المباراة، من خلال منح تمريرة حاسمة، جاء من خلالها الهدف الثاني لناديه.

وبهذا يواصل زكرياء نعيجي، فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية لناديه الجديد جيل فيسانتي، والذي انضم إليه في الميركاتو الصيفي المنصرم.