نعيجي يواجه بورتو في إفتتاح الدوري البرتغالي

الرياضة
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نعيجي يواجه بورتو في إفتتاح الدوري البرتغالي
بقلم كريم.تيغرمت

يواجه المهاجم الجزائري زكرياء نعيجي، رفقة ناديه جيل فيسنتي البرتغالي، اليوم السبت، نادي بورتو، لحساب الجولة الأولى من الدوري البرتغالي.

وكشف نادي جيل فيسنتي، عن القائمة الموسعة للاعبيه المعنيين بمواجهة نادي بورتو، أين تواجد زكرياء نعيجي، في هذه القائمة التي ضمت 18 لاعبا.

ويأمل خريج مدرسة بارادو، في الحصول على فرصة خلال هذه المباراة، لإثبات امكانياته، ومحاولة فرض نفسه أساسيا منذ البداية.

يذكر أن زكرياء نعيجي (24 عاما)، انضم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إلى نادي جيل فيسانتي البرتغالي، قادما إليه من نادي بارادو.


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