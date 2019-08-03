“نعيجي” يوجه رسالة وداع مؤثرة لزطشي وبارادو !!

بعث المهاجم الدولي الجزائري “زكرياء نعيجي” المنضم حديثا لفريق “جيل فيسنتي” البرتغالي رسالة وداع مؤثرة لفريقه السابق “أتلتيك بارادو”.

ونشر إبن مدينة “برج بوعريريج” الرسالة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “أنستغرام” أمسية اليوم السبت.

وجاء في الرسالة:”أود أن أشكر فريقي السابق “أتلتيك بارادو”على كل شيئ فعلوه من أجلي، التكوين الدعم والمساندة طيلة 12 سنة قضيتها هناك”.

وأضاف:”أود أن أشكر الرئيس خير الدين زطشي بشكل خاص وكل الطواقم الفنية التي عملت معها منذ بداية مسيرتي الكروية إلى غاية اليوم”.

“من جهتي أعدكم أنني سأبذل قصارى جهدي من أجل الذهاب بعيدا في مسيرتي الإحترافية”.