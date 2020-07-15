نعيمة الدزيرية: أجلت كل أعمالي بسبب كورونا.. وألتزم بكل التدابير الوقائية

اعتبرت الفنانة الجزائرية “نعيمة دزيزية”، أن كل الفنانات الجزائريات “شيخات” و لا توجد أي فنانة أحسن من الأخرى.

وأكدت الفنانة، لدى نزولها ضيفة على تلفزيون “النهار”، أنها الوحيدة التي تطرب الجمهور في كامل التراب الوطني.

ومن جهة أخرى، صرحت الفنانة، أنها تخاف كثيرا من وباء كورونا، وملتزمة جدا في تنفيذ اجراءات الوقاية من هذا الوباء، بالرغم من أن الكمامة تسبب لها حساسية.

كما تحدثت “نعيمة دزيرية”، عن برنامجها الفني، خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد، قائلة: “بكل صراحة، أنا أخاف جدا من المرض وأتفهم الأشخاص الذين يرفضون اللقاءات، لأنني أنا شخصيا آخذ احتياطاتي، وأرتدي الكمامة”.

وأضافت الفنانة: “أنا مثل بقية المواطنين، ألتزم البيت، وكل أعمالي أجلتها وهناك من ألغيتها.. تأثرنا كثيرا بسبب كورونا، لكن المهم أن يرفع الله عنا هذا الوباء”، مشيرة إلى أن من يريد الربح، فالعام طويل.

وعن يومياتها في الحجر الصحي، قالت نعيمة الدزيرية، أنها تنتنظر يوميا الأخبار، لتتعرف على أخبار انتشار الوباء في الجزائر.

وأوردت الفنانة: “تعبنا كثيرا.. ولكن يجب أن نتخذ جميعا كل احتياطاتنا، من أجل الخروج من هذه الأزمة العالمية”.

و عن جديدها الفني، أكدت صاحبة “مازالني على ديداني”، أنها حضرت 5 اسطوانات، قبل تفشي كورونا، تضم مجموعة من القصائد مثل “القلب بات سالي” و”سيدي من يسال”.

ولكن الفنانة أجلت صدور أعمالها الجديدة، إلى غاية أن يرفع عنا المولى هذا الوباء.