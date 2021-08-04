قناة النهار نعيمة الدزيرية: تلقيت الجرعتين من لقاح “الكو_فيد”..شوية سخانة فقط و ممبعد الحمد لله بقلم قناة النهار نشر في 04 أوت 2021 - 13:50 لقاح شارك غرِّد 176 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=968490 اقرأ أيضا منيرة فيسة: معنديش الزهر في الزواج .. نتمنى نكون أم .. ولي يحبني يتقبلني بالفن ديالي قناة النهار 22 جويلية "عبد الحفيظ بودراهم :" الفيروس ينتشر بطريقة رهيبة يجب تحضير الفنادق.. ربي يستر قناة النهار 22 جويلية تساؤلات: 1305 إصابة و16 وفاة بكورونا في يوم واحد ..الوضعية الوبائية مخيفة قناة النهار 24 جويلية عبد العزيز مجاهد: كل من يقف مع الشرعية الدولية يعتبره نظام المخزن عدوا له قناة النهار 17 جويلية