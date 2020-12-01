نعيمة دزيرية تطمئن جمهورها وتنفي خبر اعتزالها واستقراراها في باريس 

نفت الفنانة المحبوبة نعيمة دزيرية، الخبر الذي تم تداوله رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده أن شيخة البلاد اعتزلت الفن وقررت الاستقرار نهائيا في باريس.

و في اتصال هاتفي مع صاحبة “مازالني على ديداني” ،قالت لـ”النهار اون لاين” عن خبر اعتزالها واستقراراها في باريس:”يقولون عدوك مول صنعتك”.

وأضافت: “وأنا من زمان أعاني من مثل هذه الإشاعات.. صحيح أنا في باريس منذ شهر أوت الماضي ،لكن لأطمئن على ابني وشقيقاتي المقيمين هنا في باريس”.

وأوضحت محدثتنا: “لم ولن أفكر في الإستقرار هنا.. تعرفونني جيدا أنني لا أستطيع البقاء خارج الجزائر وبعيدة عن جمهوري طويلا.”

و عن سؤال يتعلق بمروجي هذه الاشاعات، ردت نعيمة:”لا أدري ما الهدف من وراء نشر هذا الكلام.. في جانفي إن شاء الله سأعود إلى الجزائر و مثلي مثل كل العالقين بسبب جائحة كورونا و توقف الرحلات الجوية، وعندما تعود المياه إلى مجاريها، سأكون أول من يركب الطائرة للعودة إلى البلاد”.

أما عن جديدها، خاصة وأن كل النشاطات الثقافية والحفلات والأعراس متوقفة، ردت:”لم أسجل بما أنني في باريس وكل نشاطاتي في الجزائر، حتى نفسيتي لا تسمح لي بالغناء والتسجيل والناس تموت كل يوم بسبب هذا الفيروس الفتاك..ان شاء الله سيرفع علينا هذا الوباء والجديد قادم بحول الله”.