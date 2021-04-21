نعيمة دزيرية لتلفزيون النهار: “أترجى الرئيس تبون تسهيل عودتنا إلى الجزائر.. توحشنا البلاد”

طالبت الفنانة نعيمة دزيرية من رئيس الجمهورية فتح الحدود، وتسهيل عودة الرعايا الراغبين في الدخول إلى الجزائر.

وقالت نعيمة لبرنامج “زابينغ” الذي يبث على قناة “النهار”، أن شهر رمضان في فرنسا “ماعندوش حتى بنة”.

وأضافت نعيمة، أنها عالقة بباريس منذ أوت 2020، بسبب غلق الحدود، وتريد العودة إلى الجزائر بأي طريقة.

وتابعت تقول:”أترجى الرئيس أن يجد لنا طريقة للعودة إلى الجزائر .. إبنتي أنجبت، ووالدتي أجرت عملية جراحية خطيرة وأنا بعيدة”.

وتابعت:”حتى رمضان ليس له طعم هنا..لا أذان..لا عائلة.. رغم وجود كل شيء، إلا أن الطعم غير موجود..حتى رائحة “حشيش مقطفة” لا توجد..

وإغتنمت نعيمة دزيزة الفرصة لتقديم تعازيها لعائلة عبابسة، وقالت:”حتى فلة عبابسة عالقة هنا ولم تحضر جنازة شقيقتها..”

و أضافت:”أنا مصدومة من وفاة صديقتي نعيمة عبابسة.. ربي يصبر العائلة و اقدم لهم تعازيا القلبية..”

أما عن تواجدها بباريس، أكدت صاحبة “مازالني على ديداني” أنها مستقرة في الجزائر، وإنما ذهبت إلى باريس لرؤية إبنها فبقيت هناك أكثر من سنة..”.