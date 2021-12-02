نعيمة صالحي أمام العدالة وهذه التهم التي تواجهها

استلمت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، إستدعاء من طرف قاضي التحقيق، في قضية تخص القذف والمساس بالوحدة الوطنية.

كما وجهت نعيمة صالحي في آخر منشور لها رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حول التهمة المنسوبة إليها. والمتعلقة بالمساس بالوحدة الوطنية.

وقالت في رسالتها “إن استلامي اليوم لاستدعاء رسمي من طرف قاضي التحقيق بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والقذف. سبب لي جرحا عميقا لا ينذمل”.

كما أضافت “يشهد الله و الوطن و لشعب الجزائري الحر أنني دافعت باستماتة طيلة سنين على الوحدة الوطنية”.

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