نعيمة صالحي أمام محكمة شراقة هذا الثلاثاء

من المنتظر أن تمثل رئيسة حزب العدالة والبيان نعيمة صالحي أمام عميد قضاة التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة شراقة هذا الثلاثاء.

حسب تصريح هيئة دفاعها المتمثلة في المحامية بورنان حسنة. التي صرحت للنهار ان وموكلتها نعيمة صالحي ستمثل للسماع الأول أمام قاضي التحقيق الغرفة الأول بمحكمة الشراقة يوم 07 ديسمبر. بعدما أودعت الشكوى ضدها من طرف محاميين من ولاية تيزي وزو. وكذا شكوى أخرى من طرف احد النشطاء السياسيين (ع.م)وصحفي.

وأضافت المحامية أن الشكوى أودعت في سنة 2019 أيام كانت تتمتع نعيمة صالحي بالحصانة، لدى وكيل الجمهورية بمحكمة شراقة.

وتمت إحالة الشكوى على قاضي التحقيق بدون سماعها، وكانت التهمة الموجهة لها على أساس المساس بوحدة الوطن والتحريض على الكراهية.

وأضافت أن موكلتها نعيمة صالحي متابعة أيضا بقضية أخرى تتعلق بالتحريض على الكراهية القومية والعنف العنصري والقتل.

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