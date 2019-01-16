نعيمة صالحي “ما فعله مواطنو بغلية سابقة..وسيتم تحليل التراب”

قالت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان، إنّ مافعله مواطنو بغلية تعتبر سابقة من نوعها.

حيث عبّروا عن رفضهم بطريقة واعية بقيامهم بحرث الأرض وزراعة البطاطا فيها.

وأضافت نعيمة صالحي أنها بعد هذه الحادثة، اتصلت بوالي الولاية ورئيس بلدية بغلية، حيث وضحا لها الأسباب التي دفعت المواطنين لمثل هذا التصرف، وهو أنهم رفضوا تفريش الأرض.

وأكدت نعيمة صالحي، أنه يجب تحليل التراب في المخبر إن كان يستعمل في عملية تعبيد الطريق أم في الزراعة.

موضحة، لو كل المواطنين فعلوا مثل ما فعله سكان منطقة بغلية سيخاف المقاولين ويبتعدون عن هذا التصرف.

وأتبعت نعيمة قولها، أن التدخل لأجل هذه الحادثة سيكون على مستوى وزير الأشغال العمومية ووالي الولاية.

في المقابل سعيد دراجي رئيس بلدية بغلية، قال إن المشروع عادي وهو قيد المتابعة وأن نوعية التربة تعود للمخبر حتى تخضع للتحليل.

وأضاف المتحدث، أنه سيتم التدخل من طرف مقاولين بعد إجراء تحاليل للتربة.