نعيمة عبابسة: تدوينتي ليست عنصرية.. مشكلتي مع “الشوينڨوم” فقط

دافعت الفنّانة نعيمة عبابسة عن نفسها بعد التّدوينة التي نشرتها على صفحتها الرسمية على حسابها بالفايسبوك.

وأكّدت عبابسة في اتصال هاتفي مع قناة النهار، أنّها لم تقصد بالمنشور إهانة الأفارقة وانّها تحترم كلّ بني آدم مهما كان جنسه.

وأوضحت، أنّ تدوينتها ليست عنصريّة، وأنّها لم تتربّى على ذلك.

وقالت عبابسة، أنّ الأمرالذي أثاراشمئزازها هو”مضغ الشوينقوم” في الطّائرة وليس كرهها للأفارقة.

وتابعت نعيمة أنّ، صفحات إفريقية هاجمتها من واغادوغو،النّيجر ومالي وجمعيات فرنسية، واتهمتها بالعنصرية.