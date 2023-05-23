نغزة تدعو للعمل على بروز المنطقة العربية كقوة إقليمية متكاملة وموحدة

دعت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، خلال تدخلها في أشغال الدورة ال 49 لمؤتمر العمل الاجتماعي العربي، المقام بالقاهرة (مصر)، إلى العمل على بروز المنطقة العربية كقوة إقليمية متكاملة وموحدة، اقتصاديا وسياسيا، حسبما افاد به بيان لذات الكونفدرالية.

كما قالت نغزة، حسب البيان، “علينا أن نعرف كيف نستفيد من المعطيات الجديدة التي هي وليدة أزمة جائحة كوفيد19 لبروز منطقتنا العربية كقوة إقليمية متكاملة وموحدة, اقتصاديا وسياسيا, من شأنها أن تتفاوض بقوة وأن تفرض مواقفها”.

واعتبرت رئيسة الكونفدرالية أن الفرصة ”مواتية” كذلك للعمل على ”تحقيق الأمن الغذائي لكل الشعوب العربية والاستثمار في الإمكانيات الاقتصادية الهائلة المتوفرة بين بلداننا من توفر لموارد بشرية شابة وذات كفاءة, لرؤوس الأموال, وكذا مواد أولية متميزة وأراضي زراعية شاسعة”.

كما نوهت نغزة, في هذا الصدد، بقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بالشأن الاقتصادي. مؤكدة أن رئيس الدولة ”تابع شخصيا قانون الاستثمار الجديد وأقر مجموعة من القرارات الاجتماعية. من شأنها حماية القدرة الشرائية من خلال الرفع من الحد الأدنى للأجر القاعدي. إحداث علاوة البطالة وقانون رفع التجريم عن التسيير, الشيء الذي أعطى دفعة أكبر للتنمية الاقتصادية بالجزائر”.

كما دعت بصفتها رئيسة ”بزنس أفريكا” التي تظم 54 منظمة أرباب أعمال إفريقية ”لتقوية التبادلات مع تلك الدول”. مؤكدة استعدادها “لمرافقة و دعم أي مشروع استثمار أو تعاون في هذا الشأن , مع كل الدول الافريقية”.

ويشارك في أشغال الدورة الـ49 لمؤتمر العمل الاجتماعي العربي كذلك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب. والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين بالنيابة, حمو طواهرية.

ويحضر هذا المؤتمر الذي سيستمر لغاية 29 مايو الجاري وزراء العمل ومنظمات ارباب الأعمال. والنقابات و كذا العديد من الهيئات العربية.