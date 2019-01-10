نغزة تعلن عن توقيع بروتوكول تعاون مع “كونفيدوستريا”و “بيزنس أفريكا”

ستوقع الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية في فبراير المقبل بروتوكول تعاون مع منظمة ارباب العمل الايطالية “كونفيدوستريا” وكذا الافريقية “بيزنس أفريكا” بهدف ولوج أسواق 55 بلدا افريقيا.

وافادت رئيسة الكونفدرالية سعيدة نغزة انه ” خلال شهر فيفري المقبل، سنوقع برتوكول تعاون مع “كونفيدوستريا” و”بيزنس أفريكا” التي تجمع ازيد من 55 بلدا افريقيا.

مبرزة ان الهدف من خلال هذا التنسيق والتعاون هو زيادة المبادلات التجارية والاستثمارات بين بلدان شمال وجنوب المتوسط.

وباعتبار الجزائر بوابة لإفريقيا فإن هذا البرتوكول سيسمح بربط الاتصال المؤسسات الاوروبية: عبر “كونفيدوستريا” و”بيزنس أفريكا”.

مما يسمح للجزائر من الاستفادة منها على الصعيد الاقتصادي, تضيف المتحدثة على هامش منتدى “ميد بزنس داي”.