نغولو كانتي ضحية تهديد المافيا بسلاح ناري

تعرض الدولي الفرنسي، نغولو كانتي، وسط ميدان نادي تشيلسي الإنجليزي، لموقف خطير، أثر على مردوده الرياضي.

وكشفت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، عقب تحرياتها، عن وقائع هذه الحادثة التي تعرض فيها كانتي، لتهديدات بسلاح ناري.

وأوضح ذات المصدر، بأنه في عام 2017، أجبرت عصابة، اللاعب كانتي بالصعود في سيارة بزجاج معتم، في احدى شوارع باريس.

كما قام أحد أفراد هذه العصابة، بتوجيه سلاح ناري إلى ركبة النجم الفرنسي، وطالبه بتغيير وكيل أعماله، مقابل حياته.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، بأن كانتي، تعرض أيضا للابتزاز، من مقربيه للحصول على أموال بعد انتقاله من ليستر سيتي، إلى نادي تشيلسي.

وأرجعت الصحافة الفرنسية، تراجع مستوى كانتي، بعيدا عن الاصابات التي تعرض لها، لكل الضغوط النفسية التي عاشها بسب هذه الأحداث.