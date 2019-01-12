نغيز:”التحكيم سبب خسارتنا في تنزانيا”

حمّل مدرب شبيبة الساورة نبيل نغيز، التحيكم سبب الخسارة القاسية لفريقه بثلاثية نظيفو أمام مضيفه “سيمبا” التنزاني، في دوري أبطال إفريقيا.

وقال نغيز، في تصريحات للإذاعة الوطنية: “المباراة لُعبت على جزئيات بسيطة، والتحكيم أثر على النتيجة النهائية للمباراة”.

وأضاف:”الهدف الأول جاء من خطأ، والثاني من وضعية تسلل على العموم أنا فخور جدا باللاعبين، وراض تماما عن أدائهم”.

وختم نغيز:”واجهنا فريقا قويا أغلبه دوليين، فضلا عن لاعبين أجانب جيدين.. النتيجة أثرت علينا بالتأكيد، لكن هذا هو المستوى العالي”.