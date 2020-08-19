عاجل

نغيز:”هذا هو سبب استقدام إيسلا وحداد”

الرياضة
  • -
  • 0
نغيز:”هذا هو سبب استقدام إيسلا وحداد” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشف مدرب مولودية الجزائر “نبيل نغيز” عن السبب الحقيقي الذي دفع فريقه لاستقدام “معاذ حداد” و”داودي إيسلا”.

نغيز قال في تصريحات للصفحة الرسمية للعميد:”وقفنا على نقائص الفريق، لكن لن تكون لدينا خيارات كثيرة في التعاقد مع الأسماء الكبيرة.. لكن الأكيد أنه ستكون هناك مفاجآت سارة، قبل غلق الميركاتو”.

وأضاف:”لا يجب أن ننسى أن فريقنا يمتلك مجموعة جيدة، سندعمها بستة أو سبعة لاعبين، ممن بوسعهم تقديم الإضافة الفنية للفريق”.

وختم:”استقدمنا معاذ حداد وداودي إيسلا لأنه كان لدينا خلل في وسط الدفاع وكذا في وسط الميدان الدفاعي الموسم الماضي”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=873386

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com