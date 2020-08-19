نغيز:”هذا هو سبب استقدام إيسلا وحداد”

كشف مدرب مولودية الجزائر “نبيل نغيز” عن السبب الحقيقي الذي دفع فريقه لاستقدام “معاذ حداد” و”داودي إيسلا”.

نغيز قال في تصريحات للصفحة الرسمية للعميد:”وقفنا على نقائص الفريق، لكن لن تكون لدينا خيارات كثيرة في التعاقد مع الأسماء الكبيرة.. لكن الأكيد أنه ستكون هناك مفاجآت سارة، قبل غلق الميركاتو”.

وأضاف:”لا يجب أن ننسى أن فريقنا يمتلك مجموعة جيدة، سندعمها بستة أو سبعة لاعبين، ممن بوسعهم تقديم الإضافة الفنية للفريق”.

وختم:”استقدمنا معاذ حداد وداودي إيسلا لأنه كان لدينا خلل في وسط الدفاع وكذا في وسط الميدان الدفاعي الموسم الماضي”.