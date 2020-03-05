نغيز: ” أتحمل مسؤولية الهزيمة أمام البرج”

أكد مدرب فريق مولودية الجزائر نبيل نغيز، أنه يتحمل مسؤولية الهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام أهلي برج بوعريريج بثلاثية نظيفة.

ونشط نبيل نغيز ندوة صحفية أمسية اليوم الخميس تحدث فيها عن الهزيمة التي تعرض لها رفقاء جابو أمام أهلي برج بوعريريج قائلا:

“مباراة اليوم للنسيان، لأننا لم نقدم المستوى المطلوب منا، لم ندخل جيدا في اللقاء، رغم ذلك حاولنا العودة لكن الهدف الثاني أثر فينا كثيرا”.

وأضاف: “أتحمل مسؤولية التعثر، كما أتحمل مسؤولية خياراتي.. أمامنا عمل كبير جدا في المرحلة الموالية، وأنا أتـأسف للأنصارلأننا لم نستطع مساعدتهم وسنعمل على التدارك في قادم المواعيد”.