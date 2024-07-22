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الرياضة

نغيز: “أتمنى إقامة مباراة ودية بين الجزائر وتونس”

بقلم كريم تيغرمت
نغيز: “أتمنى إقامة مباراة ودية بين الجزائر وتونس”
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أبدى المدرب المساعد في المنتخب الوطني، نبيل نغيز، عن تمنياته باقامة مباراة ودية تجمع الخضر بمنتخب تونس.

وصرح نغيز، في هذا الخصوص لموقع “العربي الجديد”: “أتمنى اقامة مباراة ودية بين الجزائر، وتونس، في أقرب وقت ممكن”

كما أضاف مساعد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش: “في مثل هذه الداربيات، نستفيد جميعا من المنافسة الكبيرة”.

وجاءت هذه التصريجات التي أدلى بها نبيل نغيز، في تونس، عقب نيله مؤخرا شهادة التدريب “كاف برو”.

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