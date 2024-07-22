نغيز: “أتمنى إقامة مباراة ودية بين الجزائر وتونس”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى المدرب المساعد في المنتخب الوطني، نبيل نغيز، عن تمنياته باقامة مباراة ودية تجمع الخضر بمنتخب تونس.
وصرح نغيز، في هذا الخصوص لموقع “العربي الجديد”: “أتمنى اقامة مباراة ودية بين الجزائر، وتونس، في أقرب وقت ممكن”
كما أضاف مساعد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش: “في مثل هذه الداربيات، نستفيد جميعا من المنافسة الكبيرة”.
وجاءت هذه التصريجات التي أدلى بها نبيل نغيز، في تونس، عقب نيله مؤخرا شهادة التدريب “كاف برو”.
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