نغيز: “أنا قلق لعدم تحديد موعد استئناف المنافسة”

أبدى مدرب مولودية الجزائر، نبيل نغيز، تخوفه وقلقه، بالنظر لتواصل تجميد المنافسة، وعدم تحديد موعد استئناف البطولة.

وقال نغيز، في تصريحه للصحافة: “أنا قلق للغاية، حتى على زملائي المدربين، بالنظر للصوة التي أرى عليها الأمور، لأنه ليس لدينا تاريخ محدد لاستئناف المنافسة”.

وأضاف مدرب العميد: “لهذا السبب أقول أن استئناف التدريبات الجماعية سيكون صعبا للغاية، خاصة منتصف شهر رمضان”.

وأوضح: “إذا توقف اللاعبون عن التدريبات من 6 إلى 8 أسابيع، فسيتطلب الأمر شهر ونصف من التحضيرات ليتمكنوا من استئناف المنافسة من جديد”.

وختم نبيل نغيز: “تم توقيف المنافسة لمدة شهر تقريبا، وتم تمديد ذلك إلى 19 أفريل، وقد نتجاوز هذا التاريخ أيضا”.