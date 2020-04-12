نغيز: “أنا قلق لعدم تحديد موعد استئناف المنافسة”

أبدى مدرب مولودية الجزائر، نبيل نغيز، تخوفه وقلقه، بالنظر لتواصل تجميد المنافسة، وعدم تحديد موعد استئناف البطولة.
وقال نغيز، في تصريحه للصحافة: “أنا قلق للغاية، حتى على زملائي المدربين، بالنظر للصوة التي أرى عليها الأمور، لأنه ليس لدينا تاريخ محدد لاستئناف المنافسة”.
وأضاف مدرب العميد: “لهذا السبب أقول أن استئناف التدريبات الجماعية سيكون صعبا للغاية، خاصة منتصف شهر رمضان”.
وأوضح: “إذا توقف اللاعبون عن التدريبات من 6 إلى 8 أسابيع، فسيتطلب الأمر شهر ونصف من التحضيرات ليتمكنوا من استئناف المنافسة من جديد”.
وختم نبيل نغيز: “تم توقيف المنافسة لمدة شهر تقريبا، وتم تمديد ذلك إلى 19 أفريل، وقد نتجاوز هذا التاريخ أيضا”.
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