نغيز: “أنا قلق لعدم تحديد موعد استئناف المنافسة”

الرياضة
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نغيز: “أنا قلق لعدم تحديد موعد استئناف المنافسة”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى مدرب مولودية الجزائر، نبيل نغيز، تخوفه وقلقه، بالنظر لتواصل تجميد المنافسة، وعدم تحديد موعد استئناف البطولة.

وقال نغيز، في تصريحه للصحافة: “أنا قلق للغاية، حتى على زملائي المدربين، بالنظر للصوة التي أرى عليها الأمور، لأنه ليس لدينا تاريخ محدد لاستئناف المنافسة”.

وأضاف مدرب العميد: “لهذا السبب أقول أن استئناف التدريبات الجماعية سيكون صعبا للغاية، خاصة منتصف شهر رمضان”.

وأوضح: “إذا توقف اللاعبون عن التدريبات من 6 إلى 8 أسابيع، فسيتطلب الأمر شهر ونصف من التحضيرات ليتمكنوا من استئناف المنافسة من جديد”.

وختم نبيل نغيز: “تم توقيف المنافسة لمدة شهر تقريبا، وتم تمديد ذلك إلى 19 أفريل، وقد نتجاوز هذا التاريخ أيضا”.


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