نغيز: “أوليموانغي بإمكانه مساعدة الساورة في رابطة أبطال إفريقيا”

الرياضة
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نغيز: “أوليموانغي بإمكانه مساعدة الساورة في رابطة أبطال إفريقيا”
بقلم كريم.تيغرمت

أوضح مدرب شببية الساورة، نبيل نغيز، أن فريقه قرر تعاقد مع الدولي التنزاني، أوليموانغي توماس، بالنظر لخبرته في رابطة أبطال إفريقا.

وصرح نبيل نغيز، لتلفزيون “النهار”: “دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا، يحتاج لاعبين من ذوي الخبرة، واختيارنا لأوليموانغي، كان من هذا الجانب”.

وأضاف: “أوليموانغي توماس، سبق له الفوز برابطة أبطال إفريقيا، مع تبي مزامبي، وله خبرة دولية كبيرة رفقة منتخب تنزانيا”.

وتابع: “كانت لنا نظرة على أوليموانغي، خلال مشاركته رفقة تنزانيا في مواجهة الجزائر، والآن نتمنى أن يندمج بسرعة، لتقديم الإظافة اللازمة للفريق”.

يذكر أن اللاعب الدولي التنزاني، أوليموانغي توماس، وقع عقدا يربطه بنادي شبيبة الساورة لمدة سنتين.


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