نغيز: “الأمور معقدة وصارت صعبة وهذا ما اقترحه لاستئناف المنافسة” !

أكد “نبيل نغيز”، مدرب مولودية الجزائر، أن العودة للمنافسة في البطولة صارت معقدة وصعبة، كما قدم اقتراحه لاستئناف البطولة.

وقال “نغيز” في تصريحاته للإذاعة الوطنية: “الأمور معقدة وصارت صعبة، هناك العديد من التساؤلات، ولكن نبقى نأمل في تحديد موعد استئناف المنافسة حتى يمكننا التحضير بأفضل طريقة ممكنة”.

وأضاف: “ننتظر قرار الجهات المختصة من أجل العودة، سنضع بروتوكول للعودة”.

وتابع: “عندما نعود للمنافسة لن نعود بصفة مباشرة، علينا أن نضع برنامجا خاصا للجميع سواء مدربين أو إداريين وحتى لاعبين”.

وختم كلامه: “لو نعود يوم 29 أفريل يكون لدينا 6 أسابيع من التوقف، علينا أن نحضر لمدة 4 أسابيع وأن نعود للمنافسة في الأسبوع الخامس”.