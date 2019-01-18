نغيز: “الأهلي فريق كبير لكن نملك إمكانية الإطاحة به”

كشف مدرب شبيبة الساورة، نبيل نغيز، مدى صعوبة المباراة التي تنتظرهم اليوم الجمعة، أمام الأهلي المصري، والتي يسعون للفوز بها.

وصرح نغيز، للإذاعة الوطنية: “نحترم المنافس بالنظر لتاريخه، لكن دون خوف منه، ونسعى للإطاحة بالأهلي، بملعبنا ونملك الإمكانية لتحقيق ذلك”.

وأضاف: “فريقنا ليس لديه ما يخسره، المعنويات مرتفعة واللاعبين تحذوهم عزيمة كبيرة للبروز بنتيجة إيجابية، وخاصة تشريف كرة القدم الجزائرية”.

وتابع: “دخول دور المجموعات، يعتبر بحد ذاته إنجاز تاريخي لشبيبة الساورة، واللاعبين أدركوا الفرق الموجود بين كل منافسة نشارك فيها”.

وأردف نغيز: “مباريات بين الأندية الجزائرية والمصرية، تمتاز دائما بالندية والمنافسة، ونعتبر مباراة اليوم داربي عربي”.

يذكر أن شبيبة الساورة، ستستضيف الأهلي المصري، اليوم الجمعة، لحساب المباراة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.