نغيز: “البنزرتي اسم كبير وأتمنى له التوفيق مع المنتخب التونسي”

أثنى المدرب الجزائري نبيل نغيز، على نظيره التونسي فوزي البنزرتي، مبديا تمنياته بالتوفيق لهذا الأخير مع نسور قرطاج في في التحديات المقبلة.

وصرح نغيز، لموقع “العربي الجديد”، بخصوص البنزرتي: “فوزي البنزرتي اسم كبير جداً في عالم التدريب في أفريقيا، والدول العربية، خاصة في تونس”.

كما أضاف: “أنا أعتبره داهية، وأتمنى له النجاح في مهمته الجديدة، وقيادة المنتخب إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026”.

وأ ردف: “يجب أن تعيش مع البنزرتي حتى تدرك فكره، فوزي إنسان حساس ويحب الجميع، وهو ليس بذلك المظهر الذي نشاهده به أحياناً في الملاعب”.

وتابع نبيل نغيز: “البنزرتي يجب أن يختم مسيرته في منتخب بلاده، لأنّه يحب تونس كثيراً ويغار عليها، أتمنى أن يتوج مسيرته بتجربة ناجحة مع نسور قرطاج، لأنه يملك خبرة واسعة”.