نغيز: ” التأهل لن يكون مفاجأة بالنسبة لنا وسنسجل في كازا”

أكد مدرب فريق مولودية الجزائر نبيل نغيز أن التأهل إلى الدور نصف النهائي من رابطة أبطال إفريقيا لن يكون مفاجئا بالنسبة له بالرغم من صعوبة المهمة أمام الوداد البيضاوي.

وتحدث نبيل نغيز لوسائل الإعلام ببهو مطار هواري بومدين قبل إقلاع الطائرة التي تقل فريقه إلى الدار البيضاء المغربية لمواجهة الوداد البيضاوي في إطار إياب الدور ثمن النهائي لرابطة أبطال إفريقيا.

وقال: “سنحاول منذ البداية تسجيل هدف على الأقل، ولم لا تسجيل هدف آخر، من أجل حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي”.

وأضاف: “البعض يعتقدون أننا نبحث عن الأعذار بسبب الغيابات التي كنا نعاني منها في مباراة الذهاب، لكن حقيقة تلك الغيابات أثرت علينا، وهناك العديد من الأندية الكبيرة التي تتأثر بغياب لاعب واحد فقط، ونحن كنا نعاني من غياب 7 لاعبين إلا أن البعض إتهمنا بالبحث عن الأعذار”.