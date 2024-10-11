نغيز: “الثقة التي نالها بن رحمة من بيتكوفيتش جعلته في تحسن ملحوظ”

تحدث مساعد مدرب المنتخب الوطني، نبيل نغيز، عن المستوى الذي أظهره سعيد بن رحمة،في المباريات الأخير للخضر، مرجعا ذلك للثقة التي حظي بها من الناخب فلاديمير بيتكوفيتش.

وقال نغيز، في هذا الخصوص خلال تصريحه للإذاعة الوطنية: “مند قدوم بيتكوفيش وضع ثقته في بن رحمة، ما جعل هذا الأخير في تحسن، رغم أنه خارج الديار لم يبلغ المستوى الذي ننتظره منه”.

كما أضاف: “الأرقام التي بصم عليها بن رحمة في المباريات الأخيرة تؤكد بأنه يقدم المردود المنتظر منه، وهو في تحسن، وبامكانه التطور أكثر مثلما أكده الناخب الوطني بيتكوفيتش”.

وتابع نبيل نغيز: “الناخب الوطني يعرف جيدا امكانيات بن رحمة، ما جعله يضع ثقته فيه، ونتوقع رؤيته بمستوى أفضل مستقبلا”.