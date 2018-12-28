نغيز: “الحظ عاكسنا في الكأس ونسعى للتعويض في البطولة ورابطة الأبطال”

أرجع مدرب شبيبة الساورة، نبيل نغيز، إقصاء فريقه أمس الخميس من كأس الجمهورية أمام اتحاد الأخضرية، للحظ الذي عاكس فريقه.

وصرح نبيل نغيز، للإذاعة الوطنية: “هذه هي مباريات الكأس، جميع الفرق تحب الظهور في هذه المنافسة والحظ لم يكن معنا”.

وأضاف: “فريقنا كان يعاني من التعب بعد السفرية التي قادتنا إلى المغرب، لكن لا نعتبر هذا عذرا، خسرنا بضربات الترجيح ونهنئ الأخضرية بتأهلها”.

وتابع نبيل نغيز: “بعد الإقصاء من كأس الجمهورية، سنعمل على تعويض ذلك في منافستي البطولة الوطنية، ورابطة أبطال إفريقيا”.